大陸武漢爆發新型冠狀病毒後，疾管署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，昨日一名學齡前男童昨晚入境，通報具有武漢旅遊史，入境時因出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，由機場檢疫直接後送醫院，經檢驗證實，該名男幼童驗出「人類間質肺炎病毒」。

疾管署自去年12月31日執行登機檢驗以來，已執行14航班，共檢疫1317名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，其中1人因出現發燒、咳嗽症狀符合後送就醫條件，已通報檢驗中，其餘9人症狀皆已改善並恢復。

目前共3人符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義個案，其中1名驗出H3N2流感病毒，1名檢出H1N1流感病毒，而這名學齡前男童昨晚入境，因出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，由機場檢疫直接後送醫院，證實為人類偏肺病毒。

疾管署副署長莊人祥表示，昨晚入境的學齡前男童曾去過武漢，但沒有去華南市場，作入境時出現發燒流鼻水症狀，經查為人類偏肺病毒。

疾管署表示，人類偏肺病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染。病毒於2001年被首次發現後，於世界各地亦有發現。人類偏肺病毒感染於冬末或初春較為常見。

疾管署表示，人類偏肺病毒一般影響兒童。但成年人尤其是長者及抵抗力弱的人士也會受感染。在兒童患者中會引致不同嚴重性的病徵，如發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促。有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。在成年人則較輕微，如咳嗽、聲音沙啞、流鼻水及痰多。人類偏肺病毒感染亦可引致支氣管炎或肺炎，與其他病毒引致的上呼吸道和下呼吸道感染相似。

至於傳播途徑為直接或間接接觸而傳播，透過接觸患者咳嗽和打噴嚏的分泌物，或密切握手。因此需要戴口罩及勤洗手。人類偏肺病毒感染並沒有特定的治療方法，患者需留意補充水分。在較嚴重的情況下，患者可能需要氧氣及呼吸機輔助。

(中時 )