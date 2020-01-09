力拚連任的國民黨南投縣第2選區立委許淑華，被韓粉視為「韓家軍」靈魂人物，因其不僅挺韓色彩鮮明，更長期擔任國民黨總統候選人韓國瑜造勢大會主持人，一襲「神力女超人」不僅搶占版面更被視為韓翻轉高雄重要關鍵。許貼出今日站路口照片，迅速獲得近2萬人按讚，網友更對許票數信心滿滿。

許淑華在臉書發文，寫道：「不論街頭或市場，感謝有您們的鼓勵！」附圖則是多張，許帶領大隊人馬站路口與民眾互動的照片，正面、背面、遠拍、近拍都有，讓韓粉熱血沸騰。

文章一出，其他網友紛紛留言：「戰鬥力十足的背影！」「票數一定創紀錄」、「票一定超高」、「最有活力，最有朝氣，充滿希望。眾望所屬。最美麗漂亮的候選人。許淑華委員凍蒜啦。祝福。高票當選」、「神力女超人，黨內有實力優質立委，祝福 妳高票連任！」「委員等等我。小弟我車票老早就攏打好了，1月11號早上十點下班後，會立馬從台北城內這邊趕回鄉（南投城內）去投票的」。

國民黨立委許淑華。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華。（圖／取自許淑華臉書）

(中時電子報)