今日凌晨0時(美東時間上午11點)，川普針對伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地在白宮發表全國講話。這番談話，沒有川普一貫的猖狂與恫嚇，立即令金價隔夜重挫。

川普稱：「美國不希望使用軍事力量，美國的經濟實力是最好的威懾。美國準備好與所有尋求和平的人擁抱和平。」他還說：「我們必須共同努力，與伊朗達成協議，使世界成為一個更安全、更和平的地方。」這讓投資市場原本憂心中東已走在戰爭邊緣的人士放下心中大石。

週三美市盤中現貨黃金最低一度觸及1551.87美元/盎司，金價收於1556.20美元/盎司。週三亞市早盤金價曾飆升至1600美元/盎司大關，最高昇至1611.20美元/盎司。

Kshitij咨詢服務團隊就主要貨幣對、黃金、原油走勢分析，以下是的主要觀點：

黃金：1520美元/盎司眼下是當前一個重要支撐位。金價可能會測試1520美元/盎司。也就是金價可能還會跌40美元/盎司。

原油：WTI原油（西德州中級原油）價格自65美元/桶的周線級別壓力急劇回落。在接下來的1-2個交易日中，預計油價將在當前價位水平附近橫向交易。

(中時電子報)