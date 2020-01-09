三貝德（8489）教育集團子公司亞洲教育大平台（6764）9日與公職成人教育業者鼎文進行整合，正式跨足成人教育市場，完成升學、進修、就業等教育產業生態鏈整合，為台灣首個整合各年齡層實體補習教育服務之公司。

亞洲教育平台董事長吳明錦表示，亞洲教育平台將持續進行教育資源整合、尋找策略伙伴、發展科技平台、建立素養考題平台、發展「開新英文」品牌等多元佈局，同時在科技驅動結合產業垂直整合的戰略佈局下發展。

亞洲教育前11個月營收9.28億元、年增27.19％。9日股價收在235元、漲幅1.73％。

鼎文公職2007年成立，以雲端數位學習輔以題庫網學習服務等優勢，切入成人教育行業，目前在台北有兩家實體補習班，其中館前補習班位於站前新光三越百貨旁，佔據台北車站站前戰略地位。

鼎文有公職、證照、國營事業、升學遠距教學網站「公職學習網」，提供逾4萬小時教學影片，滿足學員補習一次購足的需求，教學課程橫跨理工、文學、社會、警察等類科教育，累計已輔導上千名考生金榜題名，在警專、理工類科、金融證照、民航特考、交通行政、圖書資訊與國營事業等領域亮眼，為公職補教業界竄升最快之補習班。

(工商 )