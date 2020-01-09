農曆新年的腳步越來越近，台灣彩券公司（9）日推出「1,200萬大吉利」、「五路財神」、「紅包一把抓」、「超級777」、「財神報到」、「步步高升」等6款春節應景刮刮樂，總獎項超過1,203萬個，總獎金逾新臺幣68億元。

刮刮樂「1,200萬大吉利」每張售價1,000元，共有3個頭獎1,200萬元，是面額1,000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，總中獎率70%。每張售價500元的「五路財神」頭獎500萬元共有4個，票面為5尊Q版財神，猶如五路財神加持帶來滿滿財富；深受民眾喜愛的「紅包一把抓」頭獎300萬元共8個、「超級777」頭?200萬元共6個，還有新年必備、好玩有趣的「財神報到」與「步步高升」，6款刮刮樂新品，要讓彩迷新春大吉利，好運、大獎刮不停！

刮刮樂「1,200萬大吉利」每張售價1,000元，有3個頭獎1,200萬元，為同面額刮刮樂中頭獎獎金最高的一款，吸引眾多彩迷搶刮。此外，二獎100萬元也多達80個，總獎項超過279萬個，總獎金逾29億元，中獎率高達70%。票面以閃耀著金色光彩的$12,000,000為設計，並結合「對幸運號碼」、「刮三中三」及「刮六中三」等多種玩法，多達20次中獎機會，彩迷不妨把握新春刮獎好時機，買張「1,200萬大吉利」，在新的一年大吉又大利！

每張售價500元的「五路財神」，共有4個頭獎500萬元，票面設計以5尊Q版財神來拜年為主題，佈滿金幣、元寶、聚寶盆的遊戲刮區，財富感十足，高達14次中獎機會，總中獎率40.72%。每張售價300元的「紅包一把抓」共有8個頭獎300萬元，票面以裝滿紅包的大錢袋與抓滿紅包的金色爪子，搭配鈔票、金幣與寶石等元素設計，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎額，或刮出一個「紅包」符號即得刮區裡所有的獎額，要讓彩迷體驗紅包一把抓的刺激感，總中獎率35.77%。每張售價200元的「超級777」頭?200萬元共6個，遊戲玩法多元，特別規劃獎金加倍符號玩法，要讓彩迷好運、獎金都倍增。「財神報到」每張售價100元，喜氣的財神抬著巨大金元寶，象徵財神帶著滿滿財運前來，最高獎金80萬元。專為鼠年應景推出的「步步高升」每張售價100元，最高獎金50萬元共有5個，票面以可愛逗趣的小倉鼠奔向遍灑金幣的高點，搭配簡單易懂的比大小玩法，適合民眾在農曆新春嘗鮮試手氣。

台灣彩券公司今（109）年已發行11款刮刮樂新品，累積總獎金超過173億元，累積總獎項超過2,215萬個，100萬元（含）以上的獎項多達624個，其中還包含了7個「200萬元加賓士車」的獎項，邀請大家趁著新年好時機，一起「買彩券、做公益、積功德」，還有機會把獎金、賓士車刮回家。

(工商 )