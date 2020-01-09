在政策使命下成立的線上基金交易平台「基富通」成立邁入第四年，去年在好享退全民退休專案成功推動下，基富通受到更多投資人青睞，不論客戶數、申購量及基金規模都較前一年度大增，也讓基富通穩居國內線上基金平台的領頭羊。

基富通進入第四個年頭，除了持續落實普惠金融的政策任務外，對外也將持續推動定期定額正確投資觀念，尤其運用在及早退休準備上，讓更多人展開自主投資為退休生活做規劃；另為了讓更多投資人受益，基富通也在年初就啟動全平台配息、債券及平衡基金單筆申購0手續費的全年優惠，讓民眾買基金再省投資成本。在服務客戶方面，平台也將將著眼於優化網站各種功能，做到把「投資變簡單」，成為一個有溫度的平台，並帶領基金平台業者走向蓬勃發展，服務更多基金投資人。

基富通董事長林修銘表示，2019年基富通基金平台業務再創高峰，截至2019年底投資人持有基金規模突破300億元，達337.5億元，前一年底大增89%，總申購金額也較前一年度增加逾5成，在宣導退休理財有成下，定期定額申購金額年增率也有近4成的水準。客戶數方面，去年基富通客戶人數大增，單年度開戶數達6.4萬戶，累積客戶數突破12萬戶，皆較前一年度成長100%以上，讓基富通穩居國內最大線上基金交易平台。另外，今年將再推出「好享退1+1」專案，計畫與保險業者合作，再提供結合保險的基金投資計畫。

(工商 )