都是英特爾處理器缺貨跟淡季害的，仁寶12月營收821.35億元，年減4.2%、月減5%，由於英特爾處理器供應吃緊與中美貿易戰影響客戶拉貨時間點，NB出貨先盛後衰，導致2018全年營收為9804.4億元，只比2018年成長1.3%。

不過，仁寶以智慧手錶、平板、智慧音箱為主的非PC業務，在主要客戶如蘋果、亞馬遜給力下，2019年非PC出貨量與營收持續成長，第四季非PC營收季增4成、年增1成，全年非PC營收占比也已來到34%。

(工商 )