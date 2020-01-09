仁寶12月營收821.35億元，2019全年NB出貨先盛後衰，非PC業務穩健成長 15:202020/01/09 工商 吳筱雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 都是英特爾處理器缺貨跟淡季害的，仁寶12月營收821.35億元，年減4.2%、月減5%，由於英特爾處理器供應吃緊與中美貿易戰影響客戶拉貨時間點，NB出貨先盛後衰，導致2018全年營收為9804.4億元，只比2018年成長1.3%。 不過，仁寶以智慧手錶、平板、智慧音箱為主的非PC業務，在主要客戶如蘋果、亞馬遜給力下，2019年非PC出貨量與營收持續成長，第四季非PC營收季增4成、年增1成，全年非PC營收占比也已來到34%。 (工商 ) #pc #成長 #仁寶 #2018 #客戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 ODM同樂 仁寶、緯創出貨增溫 04:092020/01/05 財經要聞 《業績-電腦設備》友通上季、去年營收齊攀峰，獲利同步看俏 11:422020/01/06 財經 陸冰雪旅遊快速成長 旅遊人次高達2.24億 15:222020/01/06 財經 CES／HyperX發表全新PC與電競周邊及Switch充電手把 15:252020/01/07 科技 去年旅客成長率 台灣後段班 04:092020/01/08 話題觀察 微星CES秀全球首款5G電競桌機 04:102020/01/08 產業．科技 華研去年前11月 賺贏2018全年 04:102020/01/08 證券．權證 《業績-資訊服務》東捷資訊2019年營收年成長0.24％，今年拚成長 10:002020/01/08 財經 氣立去年12月營收 因5G設備業採購而縮減跌幅 16:422020/01/08 財經 漢來美食2019年12月與全年營收 創歷史同期新高 17:152020/01/08 財經 財經熱門新聞 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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