陸商務部：中美下周將簽署第一階段經貿協議 15:252020/01/09 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部新聞發言人高峰在今天下午的例行發佈會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。 (中時 ) #協議 #經貿 #商務部 #美方 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 選前陸對台更多陽光不吹北風 04:102020/01/06 論壇廣場 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 大陸油料船越界 澎湖海巡隊押回6人 16:012020/01/06 社會 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 第一階段協議有變數？陸官媒驚吐這句 11:122020/01/07 財經 去年剛與台斷交 這國要加入陸一帶一路了 15:122020/01/07 國際 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 富邦投信：鼠年A股紅包行情可期 04:102020/01/09 產業特刊 環時社評：貿易戰 大陸須變得更強 08:292020/01/09 兩岸 剩6天…美陸協議有變數？他爆第一手內幕 11:072020/01/09 財經 兩岸熱門新聞 胡潤首發佈陸500強民企榜單 - 兩岸 - 旺報 陸商務部：中美下周將簽署第一階段經貿協議 - 兩岸 陸春運明啟動 嚴控武漢肺炎疫情擴散 - 兩岸 環時社評：貿易戰 大陸須變得更強 - 兩岸 陸春運明啟動 港澳台加班機804班 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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