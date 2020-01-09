大陸商務部新聞發言人高峰在今天下午的例行發佈會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。

(中時 )