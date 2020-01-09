名嘴許聖梅因為發言犀利，是談話性節目的固定班底，不過去年五月開直播哭訴支持韓國瑜遭電視台封殺，昨天又在臉書透露遭男名嘴爆料：「每年進廠維修」，對此她表示除了無奈之外，也只能自嘲是自己的「現世報」。

許聖梅表示難得轉到綜藝節目，看到早年一起跑社會新聞的名嘴，表示要爆一個女名嘴的料，直言此人除了每年都要「進廠維修」之外，原是某政論節目固定來賓的她，被開除後還「白目」開直播哭訴，眼見所有跡象都指向她，讓許聖梅感嘆以為在複雜的名嘴圈，他是少數有患難之情的朋友，沒想到朋友定義卻是如此，只能安慰自己：「如果30年交情能讓他換得通告費，我覺得至少有幫上朋友一點忙了」。

許聖梅臉書全文。（圖／許聖梅臉書）

雖然被友人在節目上拿來消費，但許聖梅坦言不怪這位名嘴，因為想到過往被她傷害過的名人和藝人，就只能安慰自己是現世報罷了，更自責表示：「現在痛哭流涕只能顯示自己無能，感謝這個被所有人嘲笑的夜晚，我哭是因為我氣自己」。

(中時電子報)