世界先進(5347)去年12月營收達26億元水準，比前年同期微增，創下15個月新高，月增率近15%，並帶動去年第四季營收超越財測目標。世界先進2019年第四季營收73.34億元，季增率約為2.9%。
世界先進2019年12月營收約為26.08億元，創2018年10月以來新高，較2019年11月低檔月增14.88%，也年增約0.49%。
世界先進去年12月營收強升至年度最高，挹注去年第四季營收達73.34億元，季增率為2.9%，優於公司預期，主要受惠於晶圓代工市況升溫，8吋廠急單湧入。
世界先進先前於法說會表示，去年第四季客戶持續庫存調整，預估單季營收將在68～72億元間，介於季減4.6%至季增1%之間，實績表現季增2.9%。世界先進2019年全年營收約為282.86億元，年減2.22%。
今年新加坡新廠將正式加入營運，世界先進預估將新增產能逾15%，將帶動公司營收向上成長。
(時報資訊)
#新高
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