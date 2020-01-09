行政院長蘇貞昌今（9）日在行政院會表示，農地農用獎助、參與產銷履歷獎助、農產品初級加工管理制度等新政均自元月起上路，未來請農委會繼續致力完成農保法立法、建立全國農產品冷鏈體系與農退制度、持續改善農業缺工問題等，增進農民福利、提升產業競爭力。

蘇貞昌表示，農業是國家根本，農業政策攸關廣大農民福祉，政府務實檢討各項農業施政，致力解決農民問題、增進農民福利，以健全基礎環境、提升產業競爭力，希望不僅增加農民所得，也能讓國人吃得安心。

蘇貞昌指出，農業施政可歸類為擴大農民健康保險、開辦職災保險、擴大農業保險等3大成果，此外，尚有補助購買大小型農機具、調降肥料價格等，降低農民生產成本，並提高農漁民子女獎助學金等，希望給農民多一點補助、保障及安心，也讓台灣競爭力多一點。

蘇貞昌強調，目前亞洲地區僅日本及台灣成功防堵非洲豬瘟，而台灣歷經23年努力，去年7月口蹄疫拔針成功，若5月通過世界動物衛生組織（OIE）認定，台灣豬肉可重新外銷全球。政府也加強水利設施建設，擴大近4600公頃灌溉服務區，基礎環境日益健全。

蘇貞昌表示，隨著諸多新制自元旦起上路，讓小農也能生產高附加價值的產品，提高收入。同時，政府持續防堵非洲豬瘟入侵，並把握口蹄疫拔針與非洲豬瘟防疫有成契機，推動新農業循環園區，讓台灣豬產業經營效率更高、能推廣外銷。

蘇貞昌指出，台灣農漁產業競爭力越來越強，農產品外銷連年成長，去年出口量約230萬噸，出口值達1,700多億元，雙創歷史新高。其中，生鮮水果外銷成績亮眼，年增達42％，外銷成績優異。

農委會指出，當前是農業發展關鍵時刻，施政須以新思維進行結構性與制度性調整。未來將持續推動建立農退制度、協助青農創業、完成農保法立法、實施農業環境給付等，精進各項作為讓農民有感，掌握農業升級進步契機，開創農業永續發展新局。

(時報資訊)