華南銀行副董事長林知延，被控7年前在新光金公主吳欣盈座車透過律師找徵信業者偷裝GPS監控行蹤，一審判林無罪，二審改認定林使用GPS跟監吳女，侵害吳的隱私權，逆轉改判拘役20天、可易科罰金，但最高法院撤銷發回。

最高法院撤銷理由是認為，高院原判決沒有對於跟拍吳欣盈部分為何涉及「非公開活動」構成妨害祕密加以論述，卻在判決結果認定構成犯罪，因此撤銷發回。

林知延和吳欣盈的婚姻原本是「王子與公主」般令人稱羨的佳偶，但去年2月經法院判決離婚確定；吳欣盈也加入台灣民眾黨，被提名為不分區立委。

林男因認為吳違反婚姻忠誠義務疑似出軌，在2013年他透過律師 劉宗欣（撤銷發回更審）找徵信社協助，在吳女座車上裝 GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而對林等4人提告。

檢方起訴後，北院認定林在吳的車尾底盤後保險桿裝設GPS，並沒 有竊錄車上的非公開活動，而且GPS軌跡紀錄並未用作分析吳的生活 型態、出入習慣，不構成妨害祕密，將林等人判處無罪。

高院審理期間，林否認犯罪，還哽咽說一開始發覺司機吸毒、不安 全，後來又發現妻子竟與外國人親吻，他因為要調查吸毒司機不正常 的駕駛、保護婚姻，才請人在車上裝GPS，如今婚姻沒了，他很後悔 。

高院認為，駕駛車輛行駛在公開場所固然受他人共見共聞，但除非 是公眾人物或基於公益事由，否則私人行蹤仍享有「獨處之權利」， 林知延等人用GPS長期且密集追蹤、記錄吳的座車行動軌跡，已侵犯 他人非公開活動。

高院指出，吳的專用座車雖登記在公司名下，但不等於她使用該車 期間放棄自己的隱私權；林男裝設GPS是為了掌握吳的行蹤，了解每 日作息、活動及往來對象，供日後有所作為，沒有法律上正當理由， 改判有罪，但遭最高法院撤銷。

(中時 )