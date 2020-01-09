邱義仁：從未入境澳洲，保留法律追訴權。曾薏蘋攝

新黨不分區立委邱毅指控台灣日本關係協會會長邱義仁去年到澳洲與王立強見面，今國民黨副秘書長蔡正仁公布的大陸商人孫天群錄音帶也提起此事；新境界執行長邱義仁金發聲明，生平從未入境澳洲，將保留法律追訴權。

邱義仁聲明指出，對於國民黨近期不分青紅皂白的臆測造謠、不實指控，本人必須指出，生平從未入境澳洲，其他無稽之談更是子虛烏有。特此澄清，並保留法律追訴權，期盼藉此杜絶外界之誤解，勿讓台灣民主因此蒙上陰影。

(中時 )