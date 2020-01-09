邱義仁：從未入境澳洲 保留法律追訴權 15:592020/01/09 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王立強共諜案傳出最新消息，澳媒《雪梨先驅晨報》報導，王立強被國民黨副秘書長蔡正元與一名中國孫姓商人聯手施壓。不過蔡正元9日上午在記者會上公開對話，駁斥該說法。對此，民進黨立委管碧玲（左）、莊瑞雄（右），以及北市議員簡舒培（中）快速在上午11點召開記者會，管碧玲批評，蔡正元拿不到邱義仁涉入的證據，卻不敢否認澳媒揭露的截圖證據。(鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 邱義仁：從未入境澳洲，保留法律追訴權。曾薏蘋攝 新黨不分區立委邱毅指控台灣日本關係協會會長邱義仁去年到澳洲與王立強見面，今國民黨副秘書長蔡正仁公布的大陸商人孫天群錄音帶也提起此事；新境界執行長邱義仁金發聲明，生平從未入境澳洲，將保留法律追訴權。 邱義仁聲明指出，對於國民黨近期不分青紅皂白的臆測造謠、不實指控，本人必須指出，生平從未入境澳洲，其他無稽之談更是子虛烏有。特此澄清，並保留法律追訴權，期盼藉此杜絶外界之誤解，勿讓台灣民主因此蒙上陰影。 (中時 ) #澳洲 #邱義仁 #追訴權 #入境 #法律追訴權 #2020大選 #間諜 #王立強 #澳洲 #民進黨 #蔡正元 也許您會感興趣 推薦閱讀 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 韓國瑜偕孫大千前進社子島 痛批民進黨假台獨真貪汙 18:292020/01/05 政治 胡幼偉：防太陽花再起 綠席次需壓到最低 12:102020/01/06 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 18:292020/01/07 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 孫大千嗆卓榮泰：民進黨不是士林大同的爸爸 14:512020/01/08 政治 國民黨北市議員刊登廣告 籲下架民進黨、新潮流 15:182020/01/08 政治 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 共諜案最新！ 蔡正元公布錄音檔爆：民進黨收買王立強 11:372020/01/09 政治 黨齡15年民進黨員剪黨證 呼籲年輕人挺韓 13:412020/01/09 政治 政治熱門新聞 直播》僑胞們都回來了！ 凱道滿滿韓粉超震撼 - 政治 韓國瑜今晚凱道造勢 群眾不斷湧入！網看畫面驚呆... - 政治 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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