距離2020大選投票只剩兩天時間，國民黨台南市立委第一選區候選人蔡育輝發布「給溪北一個新希望」影片，希望以正面積極的訴求，呼籲年輕人選人不選黨，回家鄉投票，改變溪北的未來。

蔡育輝表示，自台南縣市合併以來，溪北人口少了3萬多人，邊緣化的情形相信鄉親都很有感。他呼籲所有在外打拚的溪北人都能回家投票，理性思考那一個候選人對國家、對社會、對地方的未來幫助最大就投給那一個人。

蔡育輝感慨地說，長期以來民進黨在台南完全執政，即使他的專業問政及為民服務工作有口皆碑，但參選立委以來卻走得極為辛苦，網路上流傳多支抹紅、抹黑他的影片，斷章取義剪輯他在議會質詢的片段，目的是想讓選民對他產生負面印象。

蔡育輝指出，溪北人口一天比一天減少，很多小店家難以生存，逼得許多年輕人都往外地發展。他呼籲所有北漂、中漂、南漂的溪北人都能回家投票，「給溪北一個新希望」，為了自己家鄉的未來，助他一「票」之力，讓蔡育輝進國會為溪北爭取經費、建設溪北，增加工作機會，讓年輕人能返鄉工作安居。

(中時 )