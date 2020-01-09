前總統馬英九（中）9日下午陪同新竹縣第一選區立委候選人林為洲（右）車隊掃街，橫掃竹北、新豐、湖口等鄉鎮。（莊旻靜攝）

圖說：前總統馬英九（車上左二）9日下午陪同新竹縣第一選區立委候選人林為洲（右一）車隊掃街，橫掃竹北、新豐、湖口等鄉鎮。（莊旻靜攝）

國民黨籍前總統馬英九9日下午前往湖口鄉，陪同新竹縣第一選區立委候選人林為洲掃街拜票，他致詞時指出，蔡英文總統不尊重司法、打擊反對黨、讓警察干預人民的言論自由，後天投票時，要下架蔡英文、下架民進黨，也獲得支持者讚聲。

馬英九表示，後天就要選舉，如果讓蔡英文連任總統，台灣的人權、國權和財產都無法得到保障，他指出，蔡英文沒辦法尊重司法，剝奪反對黨的財產又未經法院許可，還透過警察系統干預人民言論自由。

馬英九指出，蔡英文總統在3年多來丟了7個邦交國，也是30年來邦交國丟的最多、最快的總統，邦交國也代表主權，這等於傷害國家主權。馬英九也批評蔡英文獨裁，例如反滲透法，「居然可以由她要立法院年底前一定要通過，破壞憲法分權的原則」，且範圍廣、規定嚴，造成人民權利被侵害，像是台大教授蘇宏達批評執政者，「折騰了一年多時間，把警察當作東廠來運轉」，要求選民在選舉時下架蔡英文、民進黨。

隨後馬英九也陪同林為洲車隊，橫掃湖口、新豐、竹北等林為洲主要選區，車隊約行進2小時，最後抵達國民黨新竹縣黨部，也受到支持者歡迎。

(中時 )