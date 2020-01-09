中國商務部新聞發言人高峰在9日下午的例行發布會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。

另一方面，中國商務部表示，將會同有關部門擴大中央儲備肉投放力度。

(工商 )