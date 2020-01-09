陸商務部：中美將於下周簽署第一階段協議 15:342020/01/09 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部新聞發言人高峰在9日下午的例行發布會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。 另一方面，中國商務部表示，將會同有關部門擴大中央儲備肉投放力度。 (工商 ) #商務部 #中國 #中國商務部 #美方 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 生活 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 不再崇美 大陸年輕人被“洗腦”了嗎 15:182020/01/07 國際 央視、BBC聯手拍紀錄片 《中國的寶藏》展現代中國之美 20:532020/01/08 娛樂 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 國安基金會議 關注大陸債務風險 04:092020/01/09 財經要聞 富邦投信：鼠年A股紅包行情可期 04:102020/01/09 產業特刊 綠營提立院下周二開臨時會處理總預算 藍營嚴審！ 12:572020/01/09 政治 陸商務部：中美下周將簽署第一階段經貿協議 15:252020/01/09 兩岸 財經熱門新聞 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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