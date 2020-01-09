檢舉逃漏稅 20％獎金要等罰鍰入帳 15:352020/01/09 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，檢舉逃漏稅，經查明屬實，稽徵機關應以徵起罰鍰之20％核算獎金給付檢舉人，但每案獎金最高額度不得超過新台幣480萬元。 另外，國稅局是在裁罰確定收到罰鍰後，才會通知檢舉人領取獎金。換言之，如果欠稅人遲遲未給付罰鍰，則檢舉人還是拿不到獎金。 國稅局也提醒，如果檢舉人是公務員或執行稅賦查核人員之三等親以內之親屬不得領取獎金，另檢舉人如有參與逃稅行為，亦不給獎金。 (工商 ) #獎金 #檢舉人 #罰鍰 #國稅局 #檢舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 財政部南區國稅局：買賣股票要繳證交稅 15:432020/01/06 財經 新春小確幸 107年度綜合所得稅第3批退稅即將退稅！ 17:042020/01/06 財經 車牌7777 組頭保時捷340萬元拍出 11:232020/01/07 社會 遭檢舉祖墳變殯葬區 蘇辦控抹黑 04:102020/01/08 地方新聞 正宮反擊！昔爆哭檢舉謝和弦涉麻 混血妻怒：報警抓你剛好而已 15:022020/01/08 娛樂 企業採直撥退稅 有效降低行政成本 16:322020/01/08 財經 「超買」香菸總統府不處理 民眾批評金援海地竟遭政風室檢舉 20:122020/01/08 政治 黑韓大爆量 5千多份檢舉曝光 04:092020/01/09 話題觀察 私人買賣未上市櫃股票 要繳證交稅 04:102020/01/09 金融．稅務 民眾檢舉疑涉賄 桃檢籲勿妄加揣測 陳根德批司法淪為政治打手 04:102020/01/09 地方新聞 財經熱門新聞 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。