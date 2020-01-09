財政部中區國稅局表示，檢舉逃漏稅，經查明屬實，稽徵機關應以徵起罰鍰之20％核算獎金給付檢舉人，但每案獎金最高額度不得超過新台幣480萬元。

另外，國稅局是在裁罰確定收到罰鍰後，才會通知檢舉人領取獎金。換言之，如果欠稅人遲遲未給付罰鍰，則檢舉人還是拿不到獎金。

國稅局也提醒，如果檢舉人是公務員或執行稅賦查核人員之三等親以內之親屬不得領取獎金，另檢舉人如有參與逃稅行為，亦不給獎金。

(工商 )