伺服器機殼廠勤誠（8210）去年12月營收7.32億元，維持高檔水準，為單月次高，雖2019年伺服器出貨量衰退，但公司年度合併營收68.35億元，改寫歷史新高，年增4.64％；展望今年，公司看好5G應用興起，以及數據中心建置帶動伺服器需求成長，對後市展望抱持穩健正向看法。

勤誠9日公布營運數字，去年12月合併營收7.3億元，年增16.93％，受惠伺服器市場回溫，第4季合併營收20.68億元，累計全年營收68.35億元，較去年同期成長4.64％，雙雙刷新歷史高峰。

勤誠表示，受總體經濟環境變數較多影響，全球伺服器出貨量估為負成長，但公司仍積極調整策略，全年營收保持成長，優於產業表現。

展望2020年，隨著5G應用興起，以及數據中心建置帶動伺服器需求成長，整體產業趨勢增溫，對今年展望抱持穩健正向看法。

勤誠去年持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場，同時在既有的美、中兩大市場深耕白牌市場，透過系統整合商與通路商等銷售，尤其5G、AIOT等相關數據處理需求，將持續推動伺服器出貨成長，新增的白牌市場客戶潛在規模可觀，將是未來成長主要動力。

在業務方面，勤誠積極拓展新市場與新客戶，透過產品組合優化及落實精實管理控制成本，帶動去年營收創高，前3季稅後純益6.17億元，EPS 5.16元，雙雙繳出增長成績單，優於產業表現。

市場預估，全球伺服器出貨量2020年將轉為成長5～6％，出貨量達1,570萬台，超越2018年，勤誠受惠伺服器產業恢復成長趨勢，可望穩定成長。

(工商 )