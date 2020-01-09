今年的大陸春運將於明天（10日）正式啟動，到2月18日結束，共40天的時間。由於武漢出現新型冠狀病毒導致的肺炎，大陸衛生、交通等相關部門在春運期間將密切關注，避免疫情擴散到其他城市和其他的國家。武漢天河國際機場和桃園國際機場間，每週有定期航班飛行。

大陸國務院新聞辦今天（9日）舉行新聞發佈會，邀請相關部門的負責人介紹春運有關情況。針對外界擔憂，今年春運將有高達30億人次在大陸境內外移動，武漢出現的新型肺炎疫情是否會隨著大眾交通工具四處四播？

中國民用航空局總飛行師萬向東表示，截至目前，民航運送的旅客當中還沒有發現肺炎患者的情況。但是民航局會保持密切關注，並且加強與衛生部門的聯繫。

「此外，我國所有運輸航空公司的飛機上都配備了應急醫療箱、衛生防疫包等用品」，萬向東表示，機場的醫療應急救護設備也非常齊全，所以可以確保醫學緊急事件處置地空有效銜接，如果有旅客在乘坐航班時出現突發疾病，航空公司和機場可以及時啟動應急措施，確保旅客能夠得到相應的救治。

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新表示，鐵路部門高度關注相關情況，目前鐵路站車沒有接到相關的疫情報告。鐵路單位將密切關注，按照大陸國家規定做好運輸環節相關的防控工作，堅決杜絕疫情通過鐵路站車傳播，全力維護廣大旅客的健康和安全。

大陸交通運輸部總工程師汪洋表示，春運期間會產生大量的人流聚集，傳染病易發，疫情的出現可能會引起大家在春運期間出行，特別是人流聚集、集中的區域的擔心，為了進一步保障旅客健康出行，交通運輸部部高度重視，進行了安排部署，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。

汪洋表示，冬季也是流感頻發的季節，提醒大家做好個人防護措施，確保能夠健健康康、平平安安回家過年。

(中時 )