胡潤研究院9日發佈《2019胡潤中國500強民營企業》榜單，阿里巴巴以3.8兆（人民幣，下同）市值獨占鰲頭，騰訊、平安保險分別以2.9兆、1.5兆市值居第二、三名。

此為胡潤研究院首度針對「中國民營企業」──總部設在大陸的非公有制企業發佈榜單。《2019胡潤中國500強民營企業》顯示的上市公司企業市值，均按照2019年11月29日的收盤價計算，非上市公司企業估值則參考同行業上市公司進行估算。

《2019胡潤中國500強民營企業》的上榜門檻為140億元，上榜企業總市值36兆元，相當於大陸2018年GDP的四成，平均市值710億元。胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤指出，500強當中三分之二為上市公司，其餘三分之一則是非上市公司或只有部分上市。逾一成的50餘家企業為國有改制企業，包括格力電器、雙匯等。

榜單四至十名依序為華為投資控股（1.2兆）、螞蟻金服（1兆）、美團點評（5500億）、字節跳動（5300億）、恒瑞醫藥（3800億）、美的集團（3770億）及滴滴出行（3600億），前十名門檻從10年前的540億元大幅飆升至3600億元。

(旺報 )