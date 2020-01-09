親民黨總統候選人宋楚瑜今(9)下午自新莊展開車隊掃街。(吳亮賢攝)

親民黨總統候選人宋楚瑜今(9)下午自新莊展開車隊掃街。(吳亮賢攝)

選戰倒數2天，親民黨總統候選人宋楚瑜今(9)下午自新莊展開車隊掃街，搶攻全台最大票倉新北市，宋受訪時火力全開，左批國民黨候選人韓國瑜「沒有高度」，右轟國民黨「買辦讓人討厭」，他更強調自己會撥亂反正，穩定兩岸關係，維持台灣自由民主制度。

宋楚瑜指出，當年擔任省長時，在台北縣有很多成果，但凍省後，中央和地方關係越來越差，未來要重新找回默契，不分藍綠彼此合作，「過去台北縣長是尤清，後來是蘇貞昌，我跟他們非常密切，大家一起合作，從沒有吵過架。」

記者提問，近來猛攻韓，是否想藉此催票？宋楚瑜表示，是想撥亂反正，「這段時間國民黨候選人沒有高度，如果把國家未來交給這樣的領導人，台灣會非常危險」，至於「棄宋保韓」說，他則回應，「從來都沒有聽說要棄好的、保壞的。」

此外，宋楚瑜再度砲轟國民黨買辦，並酸吳敦義「學歷史的，卻對近代史不了解，國民黨的買辦讓人討厭，連共產黨都看不起這些人」，宋更質疑，國民黨這麼多財產到哪去了？國民黨高層去中國大陸的電視台，把台灣罵成這樣，還有臉回來選舉，像話嗎？「我們要有台灣人的尊嚴，重新找回擁有自由民主的台灣尊嚴。」

(中時 )