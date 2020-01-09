華碩（2357）公告2019年12月營收數字，單月集團營收為327.42億元，品牌營收為287.8億元，持續較前一年同期維持正成長5~6％。合計其第四季集團營收為973億元、年增約7％，單季品牌營收為874億元，亦有年增6％的幅度。

華碩表示，與2018年下半年相較，華碩營收表現已連六個月正成長，在品牌業務營運上，包括板卡、筆電及電競產品的出貨量均維持年正成長走勢。從市場表現來看，來自歐洲及亞太地區的成長亦強勁，有助推動其整體營運趨勢持續朝正向發展。

儘管2019年第四季CPU的供應狀況或有延遲，加上區域性市場的營運調整壓力增加，同時因策略性增加對行銷及銷售通路的投資布局，預期第四季的獲利率將因此承受相當壓力。

展望後市，華碩對2020年產業持審慎樂觀看法，將展現積極的企圖心及執行力，設定具挑戰性的成長目標。

(工商 )