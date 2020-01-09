庚子年金生水，台北富邦銀行獻上金融三寶：「迎新送舊換新鈔」、「鴻運當頭發財水」、「歡樂無限旺紅包」，陪伴民眾歡喜、安心過好年！農曆年前民眾最關心的換新鈔服務，北富銀今年特別與八大行庫同步開跑，自1/16起率先提供新鈔提領與兌換，讓年味提早飄香；而為了讓客戶開春就有好彩頭，北富銀針對每年農曆年前詢問度極高的發財水，特別加碼2,000瓶，1/30開工日起，客戶至全台127家分行任一分行辦理業務，即可獲贈發財水乙瓶，全台限量38,888瓶，送完為止。

每年農曆年前夕是換新鈔的尖峰時期，民眾換鈔以喜氣洋洋的紅色百元鈔最受歡迎，幾乎每位客戶都會換大把百元鈔，讓發出去的紅包又厚重、又討喜。北富銀表示，今年為了便民，不同以往，將開放換新鈔的時間提早至與八大行庫同步，全台127家分行自1/16起一連五天提供新鈔服務，讓客戶及早備妥過年期間現金需求。

今年發財水的瓶身圖樣由北富銀的吉祥物Millie、汪星摩穿著大紅色的應景服裝、戴上討喜的可愛造型帽擔綱，以俏皮模樣祝福客戶新的一年「數來寶、數錢數到飽」！所有發財水將於農曆年前送入金庫，經過二週的財氣加持，1/30開工日起，客戶至分行辦理業務可免費索取(數量有限，送完為止)。特別的是，為了讓客戶旺財一整年，今年發財水的瓶身材質升級，強化耐用度，可以重複使用，並與北富銀一起愛地球做環保，響應ESG (環境、社會責任、公司治理)。

數位化時代迎新春，當然要有科技感！北富銀與台灣大哥大聯手推出的「富邦M+旺紅包」，讓親朋好友建立群組手機秒發紅包、秒搶紅包，不論是圍爐、拜年、親友歡聚，都能瞬間炒熱氣氛、歡樂強強滾。根據北富銀大數據分析顯示，過去2年，除夕當晚20:00~21:00是發富邦M+旺紅包的高峰，1小時內全台可發出近2萬個紅包，讓一頓團圓飯吃出紅包狂潮。隨著農曆春節倒數計時，旺紅包熱度已開始升溫，發送數量與總收發金額持續創新高，截至目前，富邦M+旺紅包已成功發送超過442萬個，總金額突破新台幣27億元！

春節連假期間北富銀的金融服務不打烊，ATM存/提款機、網路銀行、富邦行動銀行App、客服專線24小時在線。年節期間若不想帶金融卡出門，可多運用北富銀跨行無卡提款服務，只要持金融卡至北富銀ATM完成無卡提款設定，透過富邦行動銀行App取號，可於全台的中信、台新、國泰、合庫、郵局、新光等總計逾萬台的ATM跨行提領現金，而這些已開辦跨行無卡提款的銀行客戶，也可使用北富銀ATM無卡提款。

而與民眾權益息息相關的信用卡與貸款帳單，若繳款期限正巧落於農曆春節期間，北富銀將自動遞延繳款服務，繳款截止日將順延至年後第一個營業日(1/30)，資金運用更加彈性靈活，民眾安心過好年。北富銀也提醒，奈米投於農曆春節期間的申購、加碼、變更、贖回等，皆視為預約交易，將於年後第一個營業日(1/30)受理；海外ETF股票交易服務配合國外交易所的開盤狀況，過年期間照常提供服務；而國內與境外基金商品受理交易時間等相關注意事項。

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