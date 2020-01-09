經大陸國務院批准，6日，中國人民銀行（大陸央行）與寮國銀行（寮國中央銀行）簽署了雙邊本幣合作協議，允許在兩國已經放開的所有經常和資本項下交易中直接使用雙方本幣結算。

據陸媒報導，中寮兩國央行簽署雙邊本幣合作協議有利於進一步深化中寮貨幣金融合作，提升雙邊本幣使用水準，促進貿易投資便利

(旺報 )