中寮兩國央行簽署雙邊本幣合作協議 15:432020/01/09 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經大陸國務院批准，6日，中國人民銀行（大陸央行）與寮國銀行（寮國中央銀行）簽署了雙邊本幣合作協議，允許在兩國已經放開的所有經常和資本項下交易中直接使用雙方本幣結算。 據陸媒報導，中寮兩國央行簽署雙邊本幣合作協議有利於進一步深化中寮貨幣金融合作，提升雙邊本幣使用水準，促進貿易投資便利 (旺報 ) #雙邊 #合作 #銀行 #協議 #中寮 也許您會感興趣 推薦閱讀 南海爭議加劇 印尼議員倡取消與中國雙邊合作 16:472020/01/05 國際 一銀一口氣開六家雙語分行 04:102020/01/06 產業特刊 高雄銀行台北分行喬遷 23:342020/01/06 財經 觀念平台－台灣接棒國際金融中心的路徑選擇與歷史積分 04:102020/01/07 產業特刊 第一階段協議有變數？陸官媒驚吐這句 11:122020/01/07 財經 螞蟻金服、小米將在星申請設立數位批發銀行 16:012020/01/07 財經 小米叩關新加坡網銀 6月揭曉 04:102020/01/08 全球財經 分行變值錢 北富銀准設八家 04:102020/01/08 金融．稅務 運用AI發卡 這家銀行單月發卡量破14年來所有銀行紀錄 23:072020/01/08 財經 剩6天…美陸協議有變數？他爆第一手內幕 11:072020/01/09 財經 財經熱門新聞 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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