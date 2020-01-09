陳超明掃街車隊9日上午由後龍出發，鎮長朱秋隆陪同掃街。〔陳超明競選總部提供／謝明俊苗栗傳真〕

陳超明掃街車隊9日下午從竹南出發，前苗栗縣長劉政鴻〔右〕及竹南鎮長方進興〔左〕陪同掃街。〔陳超明競選總部提供／謝明俊苗栗傳真〕

陳超明選前2天全力掃街拉票並反擊對手抹黑

謝明俊／苗栗報導

選前2天，苗栗縣國民黨立委候選人陳超明9日一早就從後龍、造橋、竹南等3鄉鎮車隊掃街，全力顧好票倉，陳超明並針對對手羅貴星仍以財劃法攻擊他，反駁對手表示他的質詢已達到效果，讓苗栗多項建設免去自籌款。並且，昨日晚間有鄉親向陳超明競總檢舉，苗栗地方有線電視託播廣告中出現有影射選民等候500元買票的影片，陳超明抨擊這是最惡劣的選舉奧步。

據陳超明辦公室主任梁文一指出，元月3日所舉辦的電視政見發表會中，羅貴星曾抹紅陳超明是支持一國2制，競選總部認為這個言論已嚴重汙蔑陳超明，嚴重妨礙選舉，他已向苗栗地檢署舉發，但至今仍無消息，不知原因如何？

陳超明9日一早先從後龍大山火車站出發，火車站前的明山路兩側商家及住戶，都熱情出面替陳超明加油打氣，接著轉往後龍鎮市區，因掃街車隊多達5、60部，加上有許多民眾沿街歡迎，所以造成車隊行進遲緩，也影響接下來的造橋掃街行程推遲，原本安排下午1點30分開始竹南市區車掃，也因而延遲至2點10才開始。

針對對手羅貴星持續以財劃法一事來攻擊他，陳超明認為毫無新意，他先前已經強調，立委的質詢權才是重點，他透過質詢替苗栗爭取多項建設免去自籌款。昨晚有鄉親向他競選總部檢舉，苗栗地區有線電線託播廣告有出現一個影片，影射有選民在等候500元賄選，陳超明認為在選前2天推出這種抹黑廣告，是最惡劣的選舉奧步。

(中時 )