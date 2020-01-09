台股創高，壽險獲利亦創新高。中國人壽9日公布其2019年自結獲利135.98億元，創其歷史新高，較2018年成長34％，每股稅後盈餘為3.2元，ROE則達12.6％；同時中壽總資產在2019年底正式突破2兆元，淨值亦比前年底增加95％，淨值比7.4％的高水位，資本適足率（RBC）亦在300％以上，即財務結構健全。

中壽亦公布其2019年新契約保費收入達1,241億元，應是業界第四高，總保費收入2,799億元，且中壽強調，其去年強化推動高價值的傳統分期繳與保障型保單奏效，初年度分期繳商品保費收入較前年同期大幅成長近30％。

再加上全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，推動i-Agent，導入行動化數位工具、優化通訊處營運模式，2019年中壽業務員新登錄人數較2018年成長近40％，是大型保險公司中少數業務員人數正成長的公司。除登錄人數成長外，也帶動業務員轉型年輕化，業務員多銷售高價值傳統分期繳與保障型保單，也讓新人平均收入增加20％。

(工商 )