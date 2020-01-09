台股指數蓄勢挑戰12,000點，玉晶光（3406）、鈊象（3293）及緯穎（6669）等6檔個股股價則同步創上市櫃掛牌以來歷史新高價，市值也同譜新高。

受到外資調節賣壓影響，大型權值股連日壓回，股價創歷史新高股多屬於高獲利、中小型股居多，今（9）日包括公準、鈊象、玉晶光、旭隼、倉和、緯穎等6檔上市櫃股價與市值同步刷新高紀錄。

(工商 )