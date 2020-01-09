玉晶光、緯穎等6檔股價創新高 16:042020/01/09 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股指數蓄勢挑戰12,000點，玉晶光（3406）、鈊象（3293）及緯穎（6669）等6檔個股股價則同步創上市櫃掛牌以來歷史新高價，市值也同譜新高。 受到外資調節賣壓影響，大型權值股連日壓回，股價創歷史新高股多屬於高獲利、中小型股居多，今（9）日包括公準、鈊象、玉晶光、旭隼、倉和、緯穎等6檔上市櫃股價與市值同步刷新高紀錄。 (工商 ) #股價 #玉晶光 #緯穎 #上市櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 宏碁推上市櫃小金雞再添新兵 展碁IPO今起生效 10:332020/01/06 財經 國際變數衝擊 14家庫藏股嚴陣以待 04:102020/01/07 證券．權證 健策、緯穎權證 外資連買 04:102020/01/07 證券．權證 《業績-光電》玉晶光去年營收創新高，Q1估勝去年同期 17:222020/01/07 財經 玉晶光去年營收 飆歷史新高 04:102020/01/08 證券．權證 長榮管院EMBA首度滿招 邀名師、上市櫃老闆親授管理實務 04:102020/01/08 產業．科技 私人買賣未上市櫃股票 要繳證交稅 04:102020/01/09 金融．稅務 光電紅花開 面板鏡頭齊走揚 04:102020/01/09 證券．權證 權證星光大道－元大證券 營收攀峰 玉晶光看俏 04:102020/01/09 證券．權證 《外資》外資喊買至818元，緯穎點火發一發 11:252020/01/09 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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