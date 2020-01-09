今年大陸春運將於明天（10日）正式啟動，到2月18日結束，共40天的時間。今年春運，民航旅客運輸量預計達到7900萬人次，比去年增加約8.4％，創歷史新高。截至1月8日，大陸民航主管部門已經收到了航空公司春運期間申請的加班共計17600班，其中港澳台航線是804班。

大陸國務院新聞辦今天（9日）舉行新聞發佈會，邀請相關部門的負責人介紹春運有關情況。中國民用航空局總飛行師萬向東表示，民航春運的熱點城市，大陸境內集中在北上廣深等一線城市和西南、東北、海南等地區，國際出行主要集中在日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等周邊國家。

萬向東表示，今年春運民航日均保障航班量將超過17000架次，比去年增長約13.3％。民航局採取的主要措施。主要是三個方面：一是統籌增加運力。目前國內各機場都可以根據實際能力適度提升保障容量，航空公司也可以根據市場需求統籌安排加班包機。截至1月8日，民航主管部門已經收到了航空公司春運期間申請的加班共計17600班，其中國內含港澳台是14656班，港澳台航線是804班，國際航線2140班。後期的各航空公司還將陸續增加或者調整一些航班，以滿足廣大旅客更好的出行需求。

萬向東表示，二是關於保障航班正常。2019年，全大陸航班正常率達到了81.65％，同比提高了1.52個百分點，已經連續兩年超過80％。春運期間，民航各單位將積極採取有效措施，努力保障航班正常，並密切關注雨雪冰凍、低能見度等惡劣天氣對航班正常性的影響，進一步完善機上延誤應急預案和大面積航班延誤應急預案，做好惡劣天氣下延誤處置和旅客服務工作。

萬向東表示，三是實施便民措施。截至目前，大陸民航局於2019年年初提出的9項便民服務措施成效顯著，2020年民航還將陸續推出全國機場旅客共用服務平台APP，民航旅客遺失物品全國統一查詢平台，民航與多種交通方式聯運，試點無感出境通關等提升旅客體驗的新舉措。

(中時 )