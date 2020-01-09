中國商務部發言人高峰在今天宣布，應美方邀請，中國國務院副總理劉鶴將於13至15日訪問華盛頓，與美方「簽署第一階段經貿協議」。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。

這是中國官方首度證實美中第一階段貿易協議的具體簽署日期及地點，終於打破中方連日來的靜默，以及引發的揣測。

中國商務部下午舉行例行記者會，綜合中國媒體報導，高峰在會中作上述表示。但高峰並未針對美中之間的第一階段經貿協議作更多說明。

美國總統川普日前透過推特表示，美中雙方將於15日在白宮簽署第一階段貿易協議。然而，直到中國商務部下午這場記者會之前，中國官方始終保持靜默，並未如往常般與美方同時宣布這項重大訊息，一度引起外界揣測。

更有甚者，中共外圍官媒環球時報6日還發表題為「中美不應急於簽署第一階段協議」的文章，指「美國先前曾在貿易談判中反悔」，且美方單方面披露相關訊息，都未得到中國官員公開確認，且指「還有一些最終細節需要解決」，引起許多聯想。

(中央社)