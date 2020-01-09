委內瑞拉冬季聯盟季後賽期間，爆發嚴重板凳清空衝突，前大聯盟響尾蛇隊外野手羅梅洛(Alex Romero)，因遭到觸身球擊中身體而極度不滿，竟直接拿著手中的球棒怒毆捕手兩下，瞬間爆發兩隊衝突，最後有6人遭到驅逐出場。

衝突發生在當地時間星期三，由安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoategui)對上蘇利亞老鷹隊(Aguilas del Zulia)，前面幾局就埋下炸彈，第7局安索阿特吉加勒比海人隊敲出背靠背全壘打，當時加勒比海人隊球員就被第一球砸中身體，先爆發一波衝突，有3名球員和加勒比海人隊總教練梅里安(Jackson Melian)遭驅逐出場。

不過衝突還沒結束，第8局加勒比海人以13比1領先蘇利亞老鷹隊，輪到落後球隊的羅梅洛上場打擊，結果遭到對手觸身球砸中屁股，他立刻拿起球棒連砸捕手兩下，捕手也不甘示弱拿手套回擊砸向羅梅洛的頭，隨後兩隊爆發板凳清空的衝突，場面一發不可收拾，雖然裁判急忙阻止仍停止不了，是少見在棒球場上看到的瘋狂鬥毆事件。

羅梅洛曾在2008年與2009年效力大聯盟響尾蛇隊，有144場出賽紀錄，可能受到嚴重禁賽處分。

過去大聯盟歷史上，即使爆發肢體衝突，也鮮少人拿起球棒打架，這次群架事件是非常嚴重的，最後涉及打鬥的包含羅梅洛、雙城捕手阿斯圖迪羅(Willians Astudillo)在內，共有6人遭到驅逐出場，球員及球隊可能面臨嚴重的罰款或禁賽處分。

(中時 )