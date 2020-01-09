苗栗縣政府邀請書法名師在大紅燈籠上揮毫。（何冠嫻攝）

幼童與長輩們揮毫寫春聯。（何冠嫻攝）

「鼠兆豐年慶吉祥」春聯 發票免費換

苗栗縣政府9日舉辦「鼠兆豐年慶吉祥」春聯兌換活動，迎接庚子鼠年，邀請書法名師在大紅燈籠上揮毫。縣長徐耀昌表示，民眾以發票兌換春聯，縣府再將募集到的發票全數捐贈給縣內社福機構，鼓勵民眾共襄盛舉，換春聯過好年還能做公益。

縣府文化觀光局邀請書法名師謝奕富、邱瑞霞搭配沐箜現代國樂團的演奏，在大紅燈籠上行雲流水般的揮毫，展現中華傳統文化的絕美意境，象徵歲次庚子年「鼠兆豐年，民富國強」。另安排幼兒園的幼童以及頭屋鄉獅潭社區發展協會長輩們共襄盛舉，營造出「老適在一起」的跨世代交流場景，手寫春聯寫下吉祥話，展現文化扎根學習的豐碩成果。

此外，苗栗縣政府衛生局也因應春節，辦理菸害創意春聯活動，縣內高中、國中、國小計76個班級，發揮創意寫下活潑且具正向積極拒菸態度的春聯詞句，布置教室更了解菸品及新興菸品的危害。

徐耀昌指出，菸害創意春聯活動，讓孩子們主動了解菸品及電子煙帶來的危害，進而建立正確的菸害防制觀念，為了維持健康的學習環境，持續推動無菸校園計畫。9日徐耀昌、苗栗縣議員余文忠等人，頒獎表揚創意春聯獲獎學子，並感謝縣府團隊的努力及各界的鼎力相助，讓縣政得以順利推動，且祝福鄉親，歲歲年豐添美滿，各行各業也有滿滿收穫。

文觀局長林彥甫說明，春聯兌換活動10日於苗栗縣政府一辦大廳、12日在苗北藝文中心上午9時至11時30分及下午2時至4時30分登場，客家委員會客家文化發展中心的台灣客家文化館則分別於17日下午2時至4時以及18日上午10時至12時提供兌換，以2019年11-12月或2020年1-2月的紙本統一發票即可免費兌換，發票將全數捐贈縣內社福機構，實際以公益行動幫助更多人，也可使用苗北藝文之友卡點數或現場打卡的方式進行兌換。相關兌換資訊請參閱苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。

(中時 )