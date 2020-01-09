宣誓查緝不法的決心、維護選舉公平，台中地檢署趕在投票日前起訴4起選舉賭盤組頭，4名組頭分別透過網路、當面等方式開放民眾簽注，且各種賠率都有，檢警共查扣賭資達177萬多元，盼透過迅速的偵查動作維護乾淨選風。

起訴指出，王姓男子去年11、12月間開設總統大選賭盤供不特定人士簽注，只要有人想下注，即可透過王男友人聯繫、並約在不特定地點交付賭資，檢警接獲線報在東區超商外查獲王男正向賭客收取賭資，查扣2萬5000元賭金與電腦等證物。

經營「博金網」、「PG娛樂城」等賭博網站的吳姓男子也開設總統大選賭盤，並透過私訊、Line等方式接受下注，吸引謝姓、余姓賭客分別簽注8000、5000元；另陳姓組頭也夥同Line暱稱「德哥」等多人透過通訊軟體下注，金額從2萬到50萬不等，檢警在北屯區查獲陳男及賭客5人，查扣賭資137萬元。

此外，葉姓組頭與綽號「洪楓」的友人代理「體球王」網站，也開放民眾簽注總統大選，開盤至今已接受下注36萬元。檢方表示，4名選舉賭盤組頭9日一併被依賭博罪嫌起訴，賭客則依社維法裁處。

(中時 )