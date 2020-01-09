台北市教育局今舉辦「創新實驗 躍升台北教育4.0」記者會，打造創新、實驗、國際的台北未來教育，教育局也在記者會上宣布創新實驗教育的三大亮點，包含北市實驗教育創新發展中心成立、訂定北市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育獎勵補助要點、濱江國中將於109學年度轉型招生，成為全國第一所IB精神規畫課程公立學校。

台北市教育局為讓台灣教育趨向國際化，過去3年以有7所實驗學校，109學年度再增加濱江國中，引進國際IB課程，教育局長曾燦金表示，未來也會向上延伸到高等教育學校；另外芳和實驗國中今年2月也將成立籌備處並增設高中部，進一步改制為實驗完全中學。

副市長蔡炳坤指出，台北市的實驗教育有兩個重要區塊，第1個是學校型態，過去3年已經有7所學校已經在做，今年會增加濱江國中，引進IB課程實驗教育，第2個是非學校型態教育，台北市也將即將成立中心，協助實驗教育學校，無論何種教育，都能讓孩子發展最大的潛能。

蔡炳坤說，台北市實驗教育創新發展中心，主要統籌規畫所有實驗教育，像是經費有需要協助也是由中心負責，今年就會該始實施，因為是第一年，所以中心的經費占教育局總預算約1千萬左右，

(中時 )