國民黨總統候選人韓國瑜選前最終日將在高雄舉辦選前之夜，當天下午先在南投縣現身，分別在南投市和草屯鎮進行車隊掃街拜票，為黨內候選人許淑華和馬文君拉抬聲勢，屆時旗海飄揚的盛況可望再度上演，讓支持者相當期待。

韓國瑜5日將第一次車隊掃街獻給了他的故鄉「新北市中和區」，沿途受到支持者夾道歡迎，旗海飄揚的盛況令許多支持者相當感動，雖然當時曾傳出可能是最後一次，不過根據國民黨南投縣黨部指出，韓國瑜將在10日抵達南投舉行車隊掃街造勢活動，讓當地支持者「蓄勢待發」，並且期待旗海飄揚的盛況。

韓國瑜首站將在南投市會同許淑華，以「最強組合、守護南投」為主軸進行車隊掃街，起點為南投市祖祠夜市空地，主要路徑為南投市的鬧區，最後再回到原點，出發時間為下午2點，預定40分鐘後結束。

韓國瑜第二站將在草屯鎮會同馬文君，以「翻轉台灣、造福南投」為主軸進行車隊掃街，起點為萊爾富草鞋墩門市，沿著太平路、中正路和博愛路，同樣穿越草屯鎮的鬧街市區，以洪家敷榮堂為終點，出發時間為下午3點，預定20分鐘後結束。

(中時 )