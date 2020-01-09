擊殺飛彈敵機 陸戰機要裝雷射武器 15:542020/01/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍公開的採購計畫顯示，他們可能在發展將新雷射武器安裝上戰機的能力。 據《南華早報》（South China Morning Post）報導，在《全軍武器裝備採購資訊網》2020年1月4日的採購資訊中，出現了「雷射打擊吊艙採購項目招標公告」，還有「雷射打擊平臺控制軟體模組採購專案詢價公告」的字樣，而上面都標示著機密級。 解放軍殲-20戰機2019年10月20日進行掛彈飛行展示的畫面。（新華社） (中時電子報) #雷射 #武器 #機載 #戰機 #中國 #軟體 #吊艙 #採購 也許您會感興趣 推薦閱讀 更厲害！捨機砲 殲20傳要裝雷射砲 12:252019/06/13 軍事 勝！老美雷射炮實用潛力超陸電磁炮 00:022019/11/15 軍事 軍事熱門新聞 擊殺飛彈敵機 陸戰機要裝雷射武器 - 空軍 印尼Mi-35直升機起飛失敗壓毀汽車 - 軍事 臉丟大了！美宣佈將買以鐵穹防禦系統 - 軍事 影》罔顧飛安！玩家竟在新竹幻象戰機跑道旁 施放空拍機 - 軍事 核動力先算了 陸要建第4艘航母 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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