解放軍公開的採購計畫顯示，他們可能在發展將新雷射武器安裝上戰機的能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，在《全軍武器裝備採購資訊網》2020年1月4日的採購資訊中，出現了「雷射打擊吊艙採購項目招標公告」，還有「雷射打擊平臺控制軟體模組採購專案詢價公告」的字樣，而上面都標示著機密級。

解放軍殲-20戰機2019年10月20日進行掛彈飛行展示的畫面。（新華社）

(中時電子報)