大甲文昌祠歷經長達7年的漫長整修工程，終於修復完工，並拆除鋼棚，重見天日。（王文吉攝）

台中市定古蹟大甲文昌祠修復完工，市議員吳敏濟9日參加文昌帝君入火安座科儀，回憶當年在議會質詢時揭露「文昌帝君頭上吊著水桶」，並爭取3千多萬元整修經費，搶救木造廟宇免於傾頹。吳敏濟建議管理單位提撥部分的香油錢做好日常維護，避免重演傾頹危機。

文昌祠入火安座科儀8日晚間8時開始「煮油焚穢、清淨廟境」，9日上午10時10分「吉時揭匾、天地週知」，取十全十美吉祥之意。孔門里長蔡憲龍表示，上次大規模整修是20多年前，曠日廢時、耗資龐大，希望這次能撐上百年。

文資處長李智富表示，台中市擁有近200座古蹟和歷史建築，整修經費捉襟見肘，7年前吳議員披露「文昌帝君頭上吊著水桶」，當年緊急搭設鋼棚，阻止漏水惡化；2016年投入2300萬元開始整修，隔年發現正殿西施脊斷裂，感謝吳議員向文化部爭取835萬元變更設計。

有鑑於大筆整修經費得之不易，吳敏濟建議管理單位大甲區公所提撥部分香油錢，進行日常維護，才不至像這次花了6、7年整修，文昌帝君還要另外安奉，影響文化活動進行以及觀光發展。區長顏金源表示接管後會慎重研究。

李智富指出，本次整修正殿與三川殿屋頂的剪粘、泥塑、防水、西施脊補強、木構架及瓦片檢測抽換，最明顯的改變是三川殿上不再是回頭龍，而是根據日據時期老相片做回順向龍。文化首重傳承，文資處將於年後舉辦文化導覽志工培訓，將文昌祠的沿革彌補完整。

李智富指出，火災是木造古蹟的最大威脅，本次配備2組細水霧滅火器，警報響起後，管理人員可於消防人員抵達前初步滅火，特殊藥劑不損害彩繪，輕柔的水霧也不會沖壞古蹟。文昌祠未來尚有二期工程，除了正殿後坡剪粘、恢復熏黑彩繪之外，還要更新機電設施。

(中時 )