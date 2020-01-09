川普政府封殺大陸電信設備巨頭華為，英國近期正要決定國內5G設備是否納入華為參與，但美方甚至要脅，將切斷情報共享資源。面對美國打壓，華為卻選擇與全球多家銀行洽談，打算向這些機構貸款、發債總計20億美元(約600億元新台幣)，表明表華為仍活得好好的。

據美媒《The Information》報導，華為與全球多家銀行洽談，打算透過貸款以及發債，各籌資約10億美元，資金也並非緊急用途，目前不清楚有多少家銀行會參與，細節也尚未敲定，總金額也有可能會再調整。

消息人士透露，華為此舉是要表明，就算面對美國制裁，華為還是可以透過融資計畫吸引全球性的銀行，不過，在美國政府追殺下，一些與華為多年合作的跨國銀行可能會縮手，這也用來檢驗華為擴張能力的重要指標。

外國財經媒體曾報導，美銀美林數據指出，2019年購入大陸科技公司債券的信貸投資者，投報率在去年10月達到13%，高於任何行業。由於這些陸企以滿足內需為主，陸美貿易戰延燒下將主力擺回大陸市場，就能降低營運風險。

管理資產高達1920 億美元的瑞士百達資產管理公司Pictet Asset Management表示，華為已經被川普政府嚴厲打壓，但該公司在2026 年、2027 年到期的美元債券，2019年10月底前回報至少已經達到18%。

(中時電子報)