教育部體育署今天下午召開記者會，宣布在體育署、中華桌協及合庫球團的關心及努力下，曾參加4屆奧運的莊智淵選手復出組成最強中華隊，全力爭取東京奧運入場券。

奧運男女桌球培訓隊預計參加22日至26日在葡萄牙貢多馬爾所舉行的世界桌球團體資格賽，這場賽事是爭取東京奧運桌球團隊參賽資格，依據國際桌球總會規定，此賽事男、女組闖進8強的國家及敗部冠軍的國家，共計9隊將取得奧運參賽資格。我國目前男子團體世界排名第5，扣除主辦國日本和已取得奧運團體資格的大陸、德國後，將以排名第2參賽；女子團體世界排名第3，扣除主辦國日本以及已取得奧運團體資格的大陸後，以排名第1參加本次賽事。

體育署表示，為了組成最強中華桌球隊，體育署高俊雄署長、中華桌協林茂榮理事長及合作金庫雷仲達董事長昨日前往國家運動訓練中心慰勉奧運桌球培訓隊外，同時也肯定莊智淵選手重回中華隊，並鼓勵其帶領中華隊全力爭取奧運團體參賽資格。

我國桌壇黃金混雙好手林昀儒與鄭怡靜聯手在2019年世界桌球巡迴賽總決賽已為我國取得2席奧運混雙項目參賽資格。此次參賽選手，中華男子隊有林昀儒、莊智淵、陳建安、廖振珽與彭王維，預計17日提早出發至葡萄牙貢多馬爾移地訓練並參賽。

女子隊有鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、劉馨尹及蘇珮綾，則是18日出發參賽，期盼國人可以給予最大的鼓勵與最多的加油，作為取得奧運團體參賽格的最佳後盾，並拚戰2020東京奧運，爭取優異成績，為自己和國家爭取最高榮耀。

(中時 )