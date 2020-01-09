智慧型手機規格持續升級，大立光(3008)執行長林恩平證實，8P(塑膠鏡片)已於去年第4季開始出貨，由於8P整體解像力優於7P，林恩平亦預期今年會有更多客戶導入8P，由於1月逢農曆年長假，林恩平表示，1月會比去年12月下滑，2月因工作天數恢復，預估2月會比1月好。

大立光今天下午舉行法說會，受惠於智慧型手機多鏡頭趨勢及蘋果iPhone 11系列新機上市銷售出色，大立光2019年第4季合併營收為183.57億元，季減0.68%，年成長47.51%，創下單季歷史次高，營業毛利為130.57億元，季增2.22%，年成長51.12%，由於高階產品比重較高，產品組合較佳致使單季合併毛利率為71.13%，季增2.02個百分點，年增1.71個百分點，營業淨利為115.43億元，季增2.96%，年增55.84%，稅前盈餘為106.77億元，季減1.65%，稅後盈餘為80.92億元，季減5.52%，年成長24.9%，單季每股盈餘為60.32元；累計2019年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，創下歷年新高，營業毛利為419.43億元，年成長22.1%，創下歷年新高，合併毛利率為69.05%，年增0.27個百分點，營業淨利為365.06億元，年成長23.28%，創下歷年新高，稅前盈餘為365.8億元，年成長17.26%，稅後盈餘為282.62億元，年成長15.97%，創下歷年新高，每股盈餘為210.69元。

智慧型手機規格持續提升，除高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角，亦新增3D感測、TOF、屏幕指紋辨識、AR/VR等新應用，帶動中高階光學鏡頭供不應求，繼7P之後，8P在大立光順利量產出貨後，獲得手機廠青睞，林恩平表示，8P無論中間到周圍的解像力均優於7P，高畫素及大光圈都可能採用，目前8P已實際量產，並於去年底開始出貨，目前8P使用在高階產品比較多，由於規格高，價格比較好，但良率亦相對比較差，預估今年會有更多客戶導入。

由於8P整體解像力優於7P，客戶亦會期待9P效能可以超過8P，現在亦已有9P產品在設計，但能不能成功還是未知。

在G(玻璃鏡片)+P(塑膠鏡片)鏡頭方面，林恩平表示，在意熱效應的客戶會考慮採用G+P，主要是應用在比較高階機種，目前公司玻璃鏡片以外購為主，如果量放大，公司可能會自製，若玻璃鏡片自製，毛利率不會比塑膠鏡片差。

(時報資訊)