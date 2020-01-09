高級羽絨衣代工大廠廣越(4438)去年12月份合併營收8.26億元，雖年成長小幅下滑4.79%，但2019整體業績162.58億元，較前一年成長22.42%創歷年新高!

廣越2019年度主成長力道仍為Patagonia為首的前4大客戶、Adidas、Nike及The North Face，以及去年新加入的新客戶Under Armour、New Balance及Mammut、緊接在後的Puma跟Helly Hansen也不惶多讓。法人表示，就Adidas、Nike、Puma、UA甫公布最近一季營收及獲利佳績、廣越亦於先前公告了Q3營收及獲利好成績看來，這些全球頂尖的運動品牌公司跟廣越不只2019年皆為豐收的一年、廣越2020年更可望重返榮耀及再創佳績。

由於廣越羽絨服飾之研發工藝、技術品質、款式翻新及產品含金量均居高級羽絨服之領先地位，除了2020年ASP平均單價持續調漲外，廣越總經理吳朝筆對2020年全球版圖之全年業績及獲利之提昇皆持審慎樂觀以待，尤以其主力客戶Adidas、Nike、UA、Puma及NB等全球領先之運動品牌將成為今年2020成長之主要動能外、全球戶外業績王者The North Face今年亦可望有一定成長力道。法人表示，廣越今年業績成長可期、且全年獲利成長幅度亦將可望大於業績成長。

(時報資訊)