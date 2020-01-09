中壽(2823)公布2019年財報，全年稅後淨利達135.98億元，創歷史新高，年成長34％，每股稅後盈餘為3.2元，ROE亦達12.6％。該公司近年來在推動高價值商品策略下，除獲利表現亮眼外，亦帶動資產規模穩定成長，截至去年底總資產已一舉突破2兆元，年成長17％，淨值亦較2018年底成長95％，淨值/資產比達7.4％，去年底自結資本適足率亦超過300％以上，皆遠高於法定要求。

中壽2019年新契約保費收入1,241億元，總保費收入2,799億元，由於強化推動高價值傳統分期繳與保障型商品奏效，初年度分期繳商品保費收入年增近30％，顯示推動商品轉型的不錯績效。此外，中壽在2019年全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，透過推動i-Agent導入行動化數位工具、優化通訊處營運模式，2019年新登錄人數較年成長近40％，是大型保險公司中少數業務員人數呈現正成長的公司。除登錄人數成長外，同步帶動業務員轉型年輕化且在推動高價值的傳統分期繳與保障型商品同時，也使新人平均收入增加20％。

中壽轉投資大陸建信人壽，截至2019年11月止資產規模已達人民幣1,667億元，年成長26％，前11月合併淨利潤約人民幣7.25億元。近年建信人壽持續大力推進業務結構調整及優化，去年截至11月以來新契約保費357億人民幣，其中分期繳新契約較去年同期大幅成長近5成，持續朝向高價值型公司邁進。

(時報資訊)