日前台東縣警局豐里派出所接到1名女子報案，稱被前男友持槍抵頭恐嚇，豐里所獲報後立即派遣線上警力並結合本分局快打警力共同到場處置，將男子逮捕，上當場起獲2把具殺傷力之改造手槍、1把無殺傷力之空氣槍及子彈4顆。

警方接獲女子報案抵達現場，被害女子為確保自身安全，已先機警地安撫其前男友情緒趨於穩定，再藉機逃返住家後馬上報案，而獨留該男子在現場其所駕駛之車輛上，後經豐里所員警小心奕奕地依法強勢盤查該男子之身分後，在租租賃車上當場起獲改造手槍及子彈，依法當場逮捕帶所偵辦。

據被害女子表示，在其與該男子交往期間，因發現該男非法持有槍械，深感懼怕，為避免危害自己及他人之人身安全，才斷然決定跟男子分手，全案經警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌將該男子移送台東地方檢察署偵辦，此外為保護該女子之安全，台東分局亦協助該女子申請緊急保護令。

台東警察分局呼籲：民眾應理性面對感情問題，若發現有不法持有槍械及其他具攻擊性武器，在顧及自身安全外，應立即向警方報案，由警方以優勢警力依法查緝到案，以避免造成任何危害發生，確保民眾生命安全。

(中時 )