大選倒數2天，國民黨總統候選人韓國瑜與總統蔡英文，進入激烈肉搏戰。韓因親民形象、接地氣作風，擁大批庶民韓粉，打破傳統國民黨支持者結構。資深媒體人郎遠迪直言，韓以一個「路」字，大勝前總統陳水扁的「貪」、馬英九的「軟」與現任總統蔡英文的「空」。
郎遠迪投書本報，全文如下：
我，遠迪，想講一點心裡的話……
我不是想用幾句話來說服誰投給誰
我只是一直在思考 我為什麼要投給韓
而且 我也願意讓任何人知道我為什麼要投給韓
韓用一個字形容陳水扁——貪
馬英九——軟
蔡英文——空
我現用一個字形容韓——路
做為一個國家的領導者
他一定要做到一個字——路
讓百姓有一條安全回家的——歸路
讓百姓努力的成果有一條暢通的——銷路
讓百姓在懷疑沮喪無助時，能打開——思路
讓百姓知道純真良善會得到保護與尊重的——心路
而不是只會用鍵盤漫罵攻擊的——網路
還有一條更重要的路……
在兩強競爭之下，不要盲目選靠，守住折衝自保的——活路。
我相信韓國瑜 唯有韓國瑜 做得到
任何人都可以認同我
任何人都可以不認同我
(中時電子報)
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