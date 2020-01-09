大選倒數2天，國民黨總統候選人韓國瑜與總統蔡英文，進入激烈肉搏戰。韓因親民形象、接地氣作風，擁大批庶民韓粉，打破傳統國民黨支持者結構。資深媒體人郎遠迪直言，韓以一個「路」字，大勝前總統陳水扁的「貪」、馬英九的「軟」與現任總統蔡英文的「空」。

郎遠迪投書本報，全文如下：

我，遠迪，想講一點心裡的話……

我不是想用幾句話來說服誰投給誰

我只是一直在思考 我為什麼要投給韓

而且 我也願意讓任何人知道我為什麼要投給韓

韓用一個字形容陳水扁——貪

馬英九——軟

蔡英文——空

我現用一個字形容韓——路

做為一個國家的領導者

他一定要做到一個字——路

讓百姓有一條安全回家的——歸路

讓百姓努力的成果有一條暢通的——銷路

讓百姓在懷疑沮喪無助時，能打開——思路

讓百姓知道純真良善會得到保護與尊重的——心路

而不是只會用鍵盤漫罵攻擊的——網路

還有一條更重要的路……

在兩強競爭之下，不要盲目選靠，守住折衝自保的——活路。

我相信韓國瑜 唯有韓國瑜 做得到

任何人都可以認同我

任何人都可以不認同我

(中時電子報)