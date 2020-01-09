蔡適應的社居鄰居說透天三層加地下室合起來90幾坪，每層約20幾坪，但蔡適應對媒體說一戶只有20坪。（許家寧翻攝）

宋瑋莉與國民黨市議會黨團13議員聯署，批蔡適應攬功爭取地方建設布條，混淆視聽、欺騙選民。（許家寧翻攝）

選戰進入最後衝刺，基隆立委藍綠對決，國民黨立委候選人宋瑋莉9日回防市區，在最熱鬧的信義、中正區展開車隊掃街，並與議會黨團13議員聯署痛批民進黨立委蔡適應在各地掛出爭取地方建設布條，企圖攬功，呼籲蔡「麥擱騙」停止收割手段，蔡陣營則反批少噴口水！

宋瑋莉表示，蔡適應三年不曾為基隆做任何事，近來卻印製布條，貼滿大街小巷，把基層里長爭取、市議會的建議案、市政府的工程，攬功成都是他所爭取，將基層公務員的付出當成自己的選舉牛肉，欺騙市民，彷彿里長、市長、議員沒做事，全是他的功勞。

蔡適應的「房事」也成攻防焦點，「悅莊社區」鄰居魏辰宇不滿蔡聲稱自己住的不是豪宅，每坪只有十幾萬元，害得社區房價下跌，質疑透天3層樓加地下室將近百坪，3、4年前他買進1坪就要15萬，除非蔡有特殊管道，還是建商有友情價？。

蔡適應下午則由前行政院長游錫堃陪同車隊掃街拜票，呼籲對手停止惡質選舉手段，蔡陣營競總總幹事林明智強調，房屋是蔡的岳家購買，當初購買價金一坪就是十幾萬，宋瑋莉議員在政見會論述不清，選舉最後階段應少噴口水，多做政見作論述，爭取市民支持。

宋瑋莉表示，誠信與清廉是一位候選人的基本態度，平時看不到、見不到、找不到，只有在選舉期間才出現的「看板政績」立委，不要為了選舉公然說法，企圖混淆視聽、欺騙選民，集中選票支持宋瑋莉，用選票下架詐騙集團，以基隆經驗打造透明國會。

(中時 )