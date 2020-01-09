鄉林建設(5531)董事長賴正鎰表示，去年房市已從U型反轉為富旺年，故看好房市在大選後將繼續回暖，鄉林將加速購地腳步，今年將繼續在新北與台中等地推出新案，台灣未來3年的總推案量約可達220億元，而大陸推案將可達千億元。

賴正鎰指出，在中美貿易戰加上國內利率持續在低檔；台商海外資金回流台灣投資金額繼續加碼，自住買盤增加及台商回游資金的激勵，推升買房意願，各建商也都加碼購地儲備能量，加碼投資置產。

賴正鎰表示，去年U型反轉為富旺年，使鄉林在北、中兩個預售案8個多月即完銷。他看好房市在大選後將繼續回暖，加速購地，今年將繼續在新北與台中等地推出新案，目標每年有5至8個可開發案，鎖定新北、桃園、新竹、台中、彰化的土地開發，台灣未來3年的總推案量約可達220億元。

賴正鎰指出，鄉林目前手上的新成屋都是個位數，幾乎已經沒有庫存，鄉林玉川、鄉林山海滙2案都計畫在今年完銷認列，另外，因為商辦熱潮帶動租金看漲，「鄉林士林官邸」將做為商辦出租，盼以A辦高租金收入，帶來持續的永久收益。

賴正鎰進一步指出，鄉林持續在台灣北、中兩地有10多個都更與合建案都持續推進，預估未來3年，都更、合建及購地自建部份，總銷約有160億元的推案計畫。而前後籌備超過20年、地主超過500戶的台北萬華都更合建案，終於整合完成，將今年Q2開始蓄客，並在Q3與Q4陸續推案。

至於大陸投資部分，在建工程中的成都案今年Q2就會正式開盤，該案可受總銷為新台幣300億元，案將分批開賣，成都案的銷售獲利將把鄉林帶入新時代；並會持續在大陸其他城市取地推案，希望5年後的大陸每年都能有新台幣1000億元的推案量。

而轉投資部分，鄉林持續涵碧樓飯店品牌輸出，除了青島與南京兩家涵碧樓酒店獲利穩定，南京酒店式公寓與商辦銷售也將進入尾聲，都會持續挹注母公司的營收。

賴正鎰進一步指出，大陸大面積土地取得容易，除了先前在談判的江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區等地塊，最近還會有幾處新開發的投資計畫，像是湖北武當山的土地為20萬平方米，將規劃涵碧樓酒店與住宅；江蘇無錫面積約32萬平米，將規劃涵碧樓酒店，酒店式公寓及集中式商業區等。

鄉林建設表示，自去年9月下旬公告售出在大陸青島莊園別墅20戶，已全數完成交屋並於11月底前完成入帳。今年11月公告合併營收為新台幣26.9億元，較去年同期增241%，累計前11個月的合併總營收為66.5億元。

(中時電子報)