51歲韓國歌手金健模去年宣布結婚，但隨即爆出遭A女指控他脅迫口交，該女稱事情是2016年8月發生，看到金健模先前上節目穿著蝙蝠俠圖案T恤時，想起案發當天他也穿著同樣衣服，為此感到十分痛苦，而該T恤設計師最近出面打臉A女，指T恤是2016年12月到隔年初才推出的，2016年8月根本不可能存在那件衣服，質疑說謊。

金健模去年底才脫離黃金單身漢身分，與小13歲美女鋼琴家張智妍結婚，但隨即又爆出在酒店工作的A女和B女，分別控他脅迫口交、暴力毆打，後者更指被他打到眼眶和鼻骨骨折。金健模日前對A女以誣告罪提告，又對B女以損害名譽為由提起了訴訟。

據韓媒報導，A女當時表示本來想忘記這段回憶，但最近看到金健模上節目《我家的熊孩子》時，看到他穿蝙蝠俠圖案的上衣，令她回憶起受害當天金健模正是穿著同一件衣服，隨後有記者致電該T恤設計師，對方透露這件衣服是2016年底為凸顯金健模性格特製的，但A女指是同年8月被性侵，證詞相當矛盾，真相有待藉由法律途徑釐清。

(中時電子報)