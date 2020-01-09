代表北台灣新建案市場概況的住展風向球今(9)日公布，2019年12月總分持續下探，對應燈號落至藍燈，結束連續9個月的黃藍燈。預售屋供給、廣告批數、來人與成交組數等四項分數下跌，業者分析，大選對房市還是有一定程度衝擊，預期只是短暫性因素，已有不少新案醞釀在選後推出。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案市場因受到大選的干擾，買、賣雙方都明顯放下腳步，但預料選後風向球就會回升至黃藍燈。12月預售屋建案推案量持續減少至約4百多億元，雖然12月預售屋供給量下滑，但成屋供給戶數卻成長至近7百戶。

從各縣市推案概況觀察，新北、桃園與新竹等地新案仍穩定釋出，唯獨台北市供給量急速冷卻，北市12月僅一個指標案。北市不僅推案量驟降，連市況也明顯走滑，市中心與蛋白區同步冷卻，顯示新建案市場買、賣方雙多選擇在選前休兵。

受到總統大選投票日逼近的影響，業者的銷售信心也降至低點，12月報廣量僅剩約0.76萬批。顯示業者可能普遍評估總統大選會削弱消費者購屋意願，擔心選前打廣告的收效甚微、預算打水漂，紛紛抽手暫停釋出廣告，把銀彈留到選舉之後。

新建案的來人組數與成交組數方面，近期維持緩降趨勢。12月住展風向球追蹤的指標建案週來人組數，平均約為24.4組，較11月的26.1組減少1.7組，來人組數已連續4個月滑落。

至於新建案成交組數的部份，12月亦降至每週約1.9組，較11月的每週2.2組，週減少0.3組，代表12月新建案市場的成交表現並不夠出色，更是近半年來成交組數首次低於2組。尤其以大台北高總價、70坪以上的大坪數房型買氣較差，這類產品到了年尾仍看不到熱絡的曙光。

何世昌認為，雖然選前的新建案市況平淡，12月住展風向球更摔至藍燈，但其原因應是總統大選的干擾，預期只是短暫性因素，因為線上已經有不少建案準備在選後推出，屆時供給量分數會快速拉高，到時就只看消費者買不買單了。

(新華社)