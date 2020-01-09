選戰進入最後關頭 ，台南市立委第六選區立委候選人洪秀柱今天一早到東區崇誨市場拜票，一路跑到晚，她說，剩下不到48小時，恨不得不要睡覺，全力衝刺拜票，而她也滿心期待打贏這一場選戰，她說，參選以來，帶給對手很大壓力，而她這次南下雖然才短短4個月，但已經跟台南產生深厚感情，絕不能讓台南持續失落下去，是她這場選戰的使命。

多位力挺洪秀柱的里長，更主動發起投票日當天巡察投開票所，呼籲選民一起來顧民主，確保投開票過程公正進行，完成「護憲保台」第三部曲、下架民進黨的最後任務。

洪秀柱也感謝許多在地基層里長一路鼎力相挺，讓她在9月4日獲黨中央徵召提名，參選4個月來，能在最短時間內接地氣、探民瘼，和選民做最直接的互動，爭取認同與支持。

去年8月26日，就有超過20位東區里長站出來連署；接著，今年元旦，超過30位東區里長站出來，主動舉辦第一次的東區元旦升旗典禮，響應洪秀柱的「護憲保台」三部曲行動，帶領上千民眾參與「護憲保台」健走活動。

1月11日是總統大選與立委選舉的投開票日，剩下最後2天，挺柱的里長們決議以實際行動，要完成「護憲保臺」第三部曲，號召選民一起來顧民主，用自己手中神聖一票下架民進黨。第六選區多位里長決定，11日當天上午8時起至下午4時為止，他們要巡察各投開票所，同時也呼籲選民一起來確保投開票過程公正進行，特別是必須依中央選舉委員的規定，「在投完票之後，清點領票人數與餘票數。」

洪秀柱表示，蔡政府先是搞砸2016年九合一選務，接著又修法將公投與大選脫鉤，再進一步任命政治色彩鮮明的綠營敗選縣長李進勇出任中選會主委；2020大選，選務是否中立、選舉能否公正、公開、公平？全球矚目。她呼籲選民在11日當天一起來顧民主，確保這次攸關鞏固國權、保障民權與下一代前途的大選，能夠公正、和平、順利完成。

(中時 )