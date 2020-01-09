對於即將登場的台灣大選，先前曾有華府官員擔憂恐有外部勢力介入。不過，美國國務院資深官員8日表示，至今尚未見到台灣選舉有受到外來干預的跡象，並強調美國並不在意誰贏得選舉，重要的是這個民主過程必須保持神聖不可侵犯。

美國重要對台官員關注台灣大選是否有外力介入已有數月之久，如美國在台協會理事主席莫健先前接受媒體專訪時曾表示，有外在勢力試圖改變台灣風向，散播不實訊息，加上台灣訊息管道便利且有言論自由，使得假消息容易氾濫。而美國國務院亞太助卿史達偉去年12月也曾對台灣選舉與內部事務遭干預表達關切，並期盼兩岸透過對話解決分歧。

不過據《美國之音》8日報導，隨著大選日期將近，一名不具名的美國務院官員被問及關於華府是否擔憂台灣選舉受到外來干預時表示，他認為解決外部力量干涉選舉等他國事務問題的關鍵，在於人民是否意識到發生干預的潛在可能性，而台灣人民已普遍意識到這種干預的可能性；他並表示，目前台灣選舉過程穩定，「美國並沒有看到任何違法行為跡象」。

這名官員表示，人人都會臆測選舉結果，但卻常臆測出錯。他說，美方目標是鼓勵台灣民主程序的順利運行，「美國不在意誰贏，重要的是程序保持神聖不可侵犯，如同我們自己選舉程序一般」。

(中時電子報)