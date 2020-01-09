繼寶鋼之後，大陸另一家大鋼廠鞍鋼9日開出2月份內銷盤價，呈現平高盤走勢，除熱軋、冷軋及線材鋼品維持平盤外，其它熱鍍鋅、彩塗板、中厚板、電工鋼等多項鋼品，每公噸調漲50～200元人民幣，其中中厚板每公噸漲100元，電工鋼漲200元人民幣，至於熱鍍鋅和彩塗板則漲50元人民幣。

對於大陸鋼廠紛紛調漲鋼價，中鴻董事長劉敏雄認為，目前整體市場價格往上走的趨勢不變，包括大陸、亞洲及美國等相關鋼廠都是如此，顯示市場持續朝正面的方向前進，有助於提振市場信心。

(工商 )