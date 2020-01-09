鞍鋼調漲2月份鋼板等產品價格 每公噸漲50～200元人民幣 16:122020/01/09 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼寶鋼之後，大陸另一家大鋼廠鞍鋼9日開出2月份內銷盤價，呈現平高盤走勢，除熱軋、冷軋及線材鋼品維持平盤外，其它熱鍍鋅、彩塗板、中厚板、電工鋼等多項鋼品，每公噸調漲50～200元人民幣，其中中厚板每公噸漲100元，電工鋼漲200元人民幣，至於熱鍍鋅和彩塗板則漲50元人民幣。 對於大陸鋼廠紛紛調漲鋼價，中鴻董事長劉敏雄認為，目前整體市場價格往上走的趨勢不變，包括大陸、亞洲及美國等相關鋼廠都是如此，顯示市場持續朝正面的方向前進，有助於提振市場信心。 (工商 ) #元人 #人民幣 #鋼廠 #大陸 #200 也許您會感興趣 推薦閱讀 串通200人頭 詐領旅遊補助 04:092020/01/05 社會新聞 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 穩懋12月營收雙升 全年營收破200億元 15:012020/01/06 財經 大陸油料船越界 澎湖海巡隊押回6人 16:012020/01/06 社會 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 去年剛與台斷交 這國要加入陸一帶一路了 15:122020/01/07 國際 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 富邦投信：鼠年A股紅包行情可期 04:102020/01/09 產業特刊 徐乃麟女密友詐200萬 二審和解獲判5月 11:252020/01/09 社會 台彩推6款刮刮樂總獎金68億迎香節 頭獎達1200萬 15:202020/01/09 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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